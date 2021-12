Olie- en gasconcern Shell was woensdag de grootste stijger in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De beurshandel verliep zeer rustig. In de dagen tussen kerst en het nieuwe jaar wordt er doorgaans weinig gehandeld op de beurzen omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn en grote financiële partijen de boeken voor het jaar al hebben gesloten.