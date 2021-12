Klanten van sekswerkers zijn vanaf 1 januari strafbaar als zij een seksuele dienst afnemen van een sekswerker van wie ze weten (of vermoeden) dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Om ze te informeren start het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag de campagne ‘Niet alles is wat het lijkt’.