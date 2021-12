Tesla-topman Elon Musk heeft voor nog eens ruim 1 miljard dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht. Omgerekend is er zo’n 900 miljoen euro mee gemoeid. De rijkste mens op aarde lijkt daarmee hard op weg om zijn belofte in te lossen om 10 procent van zijn belang in Tesla van de hand te doen.