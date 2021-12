Spellenmaker Riot Games wil voor 100 miljoen dollar schikken in een rechtszaak die draait om slechte behandeling van vrouwen bij het bedrijf. De ontwikkelaar van onder meer het populaire League of Legends zou vrouwen minder hebben betaald voor dezelfde werkzaamheden. Daarnaast zou sprake zijn geweest van seksuele intimidatie en ander wangedrag bij het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf.