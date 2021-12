Ze werd na protesten waaraan meer dan een miljoen burgers deelnamen in 2016 en 2017 afgezet en vervolgd vanwege corruptie. Groot was dan ook de schok in het land, toen vrijdag bekend werd dat de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye gratie verleend wordt. Zittend president Moon Jae-in zegt met de clementie naar „eenheid” en „verzoening” te willen streven in het verdeelde land.