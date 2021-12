Twee voormalige medewerkers van woningcorporatie Vestia moeten tot 2,5 jaar de cel in wegens corruptie, fraude en witwassen. De rechter in Den Haag vindt dat er meer dan genoeg bewijs is dat ze steekpenningen hebben aangenomen en sjoemelden met offertes. Ze ontvingen het smeergeld van onderhouds- en schoonmaakbedrijven, die vervolgens aantrekkelijke klussen voor de huisvester mochten uitvoeren.