ASMI beurswinnaar 2021, inflatie en rente bepalen koers 2022

Chipbedrijf ASMI is de grote winnaar onder de Amsterdamse hoofdfondsen in 2021. Het bedrijf dat onder meer systemen maakt voor de bewerking van zogeheten wafers, de platen waar chips op worden geproduceerd, werd ruim 100 procent meer waard in het tweede jaar van de coronapandemie. Ook chipmachinemaker ASML bleef profiteren van het wereldwijde tekort aan chips en boekte een jaarwinst van 75 procent. Branchegenoot Besi won bijna 50 procent.