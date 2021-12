Vorig jaar december, in de aanloop naar de kerstdagen, toen strenge maatregelen werden afgekondigd, klonk een noodkreet: #reddekerst, Red de Kerst! Hetzelfde gebeurde een paar weken geleden, bij de invoering van de avondlockdown. De vraag klonk, in radioprogramma’s en krantenkoppen: „Hoe redden we de Kerst?”