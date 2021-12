Gemeente Den Haag grijpt in op woningmarkt met opkoopbescherming

In de gemeente Den Haag wordt het per 1 maart volgend jaar praktisch niet meer mogelijk om een betaalbaar huis te kopen om deze daarna te verhuren. Het college van burgemeester en wethouders heeft formeel ingestemd met een regeling om meer betaalbare huizen beschikbaar te houden voor mensen met een laag of middeninkomen die in de stad willen wonen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan. Die spreekt daar in januari over.