Philips was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Volgens het zorgtechnologiebedrijf is uit eerste testresultaten gebleken dat de langetermijngevolgen voor de gezondheid van gebruikers van zijn slaapapneuapparaten door chemische reacties klein zijn. Ook de Europese aandelenmarkten gingen verder omhoog door de afnemende zorgen over de economische impact van de maatregelen tegen de omikronvariant.