Philips: gunstige eerste testresultaten voor slaapapneuapparaten

Medisch technologiebedrijf Philips denkt dat de kans op langetermijngevolgen voor de gezondheid van gebruikers van zijn slaapapneuapparaten door chemische reacties klein zijn. Het bedrijf liet de afgelopen tijd de eerste generatie van die apparaten testen. Verder is nog veel onduidelijk. Philips heeft nog geen resultaten over de gevolgen van afbrokkelend isolatieschuim of over de materialen die in nieuwere generaties van de apparaten gebruikt werden.