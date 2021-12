Verkoop Aegon-onderdeel gaat door, maar Hongarije eist deel op

De verkoop van de Oost-Europese en Turkse activiteiten van verzekeraar Aegon aan Vienna Insurance Group (VIG) kan eindelijk doorgaan. De overname werd lang tegengehouden door Hongarije, dat een veto uitsprak. VIG heeft nu afgesproken dat een Hongaars staatsbedrijf een belang van 45 procent neemt in de Hongaarse activiteiten die Aegon van de hand doet. Datzelfde bedrijf krijgt een even groot belang in de Hongaarse tak van de Oostenrijkse verzekeraar.