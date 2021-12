Het hof doet donderdag uitspraak in het hoger beroep over de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de vermeende opdrachtgever Omar L. (31) en de vermoedelijke schutter Hicham M. (27) levenslange celstraffen geëist, gelijk aan de straffen die de rechtbank in 2019 oplegde.