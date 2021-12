Onderzoekers in de Amerikaanse stad Richmond hebben woensdag een tijdcapsule geopend die verstopt zat in de sokkel van een standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee. In de doos van lood lagen volgens CNN twee vooralsnog onbekende boeken, een almanak uit 1875, een stoffen envelop met onbekende inhoud en een munt die aan een van de boeken zat vastgeplakt.