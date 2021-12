Het overleg over een nieuwe cao voor touringcarchauffeurs is mislukt. Vakbond FNV meldt dat het laatste bod van werkgevers te ver af lag van wat de leden van FNV willen. „Pas als er een substantieel beter bod komt”, is er voor FNV reden om weer aan te schuiven. Ook CNV heeft de onderhandelingen gestaakt. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen.