Just Eat en Delivery Hero stijgen op terughoudende beurzen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, was woensdag een positieve uitschieter op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden enthousiast op de deal van de maaltijdbezorger om in het Verenigd Koninkrijk boodschappen te gaan bezorgen voor de Britse supermarkt One Stop. Ook de plannen van concurrent Delivery Hero om de Duitse markt te verlaten en de Japanse activiteiten af te stoten vielen in de smaak bij beleggers.