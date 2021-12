Techaandelen Hongkong verspelen deel van hun winst

De opleving op de aandelenbeurzen in New York heeft woensdag geen overtuigend vervolg gekregen op de handelsvloeren in Azië. De belangrijkste graadmeters kwamen amper in beweging. Nadat techbedrijven zoals Alibaba in Hongkong aanvankelijk veel hoger koersten, gaven ze een deel van hun winsten later weer prijs. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus in de gaten en verwerkten opmerkingen van de Chinese overheid over de economie.