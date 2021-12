Winkelen op afspraak is „op dit moment” nog even uitgesloten, zegt demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. De mogelijkheid om een afspraak te plannen bij een meubel- of kledingwinkel zit wel „in de gereedschapskist” en kan misschien mogelijk worden gemaakt als de strenge coronamaatregelen stapje voor stapje worden versoepeld.