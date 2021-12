Bij reisondernemingen overheerst opluchting over de duidelijkheid van de nieuwe Europese afspraken over boosterverplichtingen voor reizigers. Steeds meer lidstaten van de Europese Unie dreigden hun eigen plan te trekken, maar nu is er een eensluidende regel, zegt voorzitter Frank Oostdam van de branchevereniging ANVR voor reisorganisaties.