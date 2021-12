Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vindt dat de Nederlandse samenleving zich minder coulant moet opstellen tegenover harddrugsgebruik en niet moet wegkijken als mensen met grote hoeveelheden cash dure spullen kopen. In een interview met het AD werpt hij de vraag op of met deze houding niet een systeem in stand wordt gehouden dat zware misdaad sponsort.