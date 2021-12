Ondernemend Nederland: schrik slaat om het hart na OMT-advies

De schrik zal veel ondernemers om het hart slaan nu Nederland opnieuw op een volledige lockdown lijkt af te stevenen. Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland in een reactie op het advies aan het kabinet om strengere coronamaatregelen in te voeren. Na twee eerdere lockdowns waarin onder andere horecazaken, winkels, culturele instellingen en bioscopen aan coronabeperkingen werden onderworpen is het incasseringsvermogen van ondernemers volgens hem sterk afgenomen.