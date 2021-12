FedEx werd vrijdag flink hoger gezet op de beurs in New York dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de pakketbezorger. Beleggers konden de resultaten van de maker van elektrische voertuigen Rivian echter niet waarderen en gooiden het aandeel in de uitverkoop. De technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk na de zware koersverliezen in de sector een dag eerder.