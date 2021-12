Energiebedrijf FENOR is in de problemen geraakt door de hoge energieprijzen. Het bedrijf, dat 36.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten bedient, heeft faillissement aangevraagd. Dat meldt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die om die reden de leveringsvergunning in heeft getrokken.