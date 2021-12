Nikkei sluit lager na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag flink lager gesloten. Beleggers namen winst na de sterke opmars een dag eerder en verwerkten het rentebesluit van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd. Ook hield de bank zijn steunprogramma’s vrijwel intact en werd de speciale hulp aan kleinere bedrijven die door de pandemie zijn getroffen opnieuw uitgebreid. Wel koopt de bank minder bedrijfsobligaties op vanwege de verbeterde financiële condities van grote bedrijven.