De EU-leiders hebben op hun top in Brussel geen overeenstemming kunnen bereiken over de aanpak van de hoge energieprijzen. De discussies liepen zo hoog op dat ze het ook niet eens konden worden over een gezamenlijke eindtekst over het onderwerp, wat uitzonderlijk is voor een top. De 27 gaan het er op hun volgende bijeenkomst, in maart, opnieuw over hebben.