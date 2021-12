Teo van den Berg heeft zich tijdens zijn carrière in het bedrijfsleven, via een deeltijdopleiding tot catecheet/docent godsdienstonderwijs, bekwaamd in de theologie. Ook was hij tientallen jaren actief in het kerkelijk leven. Een aantal jaren na zijn [eerste publicatie (2003) publiceert hij nu een studie over Jozef, de man van Maria.