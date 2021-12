Nieuwe coronagolf remt economische activiteit eurozone af

Het stijgende aantal coronabesmettingen in veel Europese landen heeft de economische activiteit in de eurozone afgeremd. Met name in de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel, gaan de zaken minder door de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Britse marktonderzoeksbureau IHS Markit, dat waarschuwt dat de omikronvariant van het virus voor nog meer tegenwind kan gaan zorgen.