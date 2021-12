TLN blij met investeringen, maar weet niet of het genoeg is

Branchevereniging voor de transport- en logistieke sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden dat het nieuwe kabinet het belang van de sector voor Nederland erkent. Of de investeringen die de coalitie daaraan koppelt voldoende zijn, weet TLN echter nog niet. „Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen”, stelt voorzitter Elisabeth Post van de branchevereniging.