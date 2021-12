Zonneautobedrijf Lightyear heeft al 5000 exemplaren van zijn tweede model verkocht, terwijl de productie van het eerste voertuig van de start-up nog niet is begonnen. Lease-onderneming LeasePlan durft de aankoop desondanks aan, maakten beide bedrijven bekend. Eerder al beloofde LeasePlan de Lightyear One aan te kopen voor klanten in Europa.