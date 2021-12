LTO: lat voor stikstofreductie onhaalbaar hoog

Het nieuwe kabinet legt de lat voor stikstofreductie „onhaalbaar hoog”. Dat zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een reactie op de coalitieplannen. Volgens Van der Tak is sprake van een verdubbeling van de reductie van het eerder vastgelegde doel. Hij waarschuwt ook dat de nieuwe plannen tot „grote teleurstellingen” zullen leiden. Daarbij ontbreekt het aan een economische doorrekening. Dan rest vooral de vraag of er voor boeren nog wel wat te verdienen valt, stelt LTO.