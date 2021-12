Als het aan de nieuwe regering ligt worden er in Nederland twee nieuwe kerncentrales neergezet. In het coalitieakkoord meldden de partijen dat in de komende jaren een begin moet worden gemaakt met de voorbereiding voor de bouw van de centrales. De al bestaande kerncentrale in Borssele blijft in eerste instantie langer open, zonder daarbij de veiligheid uit het oog te verliezen.