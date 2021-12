Rabobank gaat in januari klanten met een doorlopend consumentenkrediet een compensatievoorstel doen voor te veel betaalde variabele rente. Die regeling gaat twintig jaar terug en geldt volgens een woordvoerder voor ongeveer 300.000 contracten bij Rabobank of dochters Freo of Fideaal. Ook andere banken zoals ING en ABN AMRO zijn met compensatieregelingen gekomen vanwege te veel betaalde rente op leningen.