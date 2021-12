Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) vindt niet dat iemand iets te verwijten valt, nu het kabinet heeft moeten besluiten gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Volgens haar is het beleid niet mislukt en had „niemand kunnen voorzien dat we 12.000 statushouders” in de asielopvang zouden hebben.