De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het voorzichtig aan in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Ook laaide de onzekerheid over de Omikron-variant van het coronavirus weer op. Apple stond in de schijnwerpers omdat het technologieconcern de mijlpaal van 3 biljoen dollar aan beurswaarde naderde, maar later terrein moest prijsgeven.