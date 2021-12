De Zwitserse bank UBS moet in Frankrijk een belastingboete betalen van 1,8 miljard euro. Daarmee valt de straf voor UBS in de beroepszaak een stuk lager uit. Een rechter bepaalde in 2019 dat de bank, die tegenwoordig wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, 4,5 miljard euro moest betalen.