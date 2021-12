Ouders zijn verdeeld over de coronaprik voor alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het kabinet bood die vrijdag aan na een advies van de Gezondheidsraad. De helft is positief of neutraal, de andere helft weet het allemaal zo net nog niet, zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs, een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.