Indien de Belastingdienst aangiftes heeft gecontroleerd naar aanleiding van een onrechtmatige selectie, kan dat in „uitzonderlijke gevallen” betekenen dat de belastingaanslag die na zo’n controle wordt opgelegd wordt verminderd. Dat meldt de Hoge Raad vrijdag in een uitspraak over de zwarte lijst die duizenden mensen financiële problemen heeft opgeleverd.