Voor mij gaat er geen Kerst voorbij zonder het ”Festival of nine Lessons and Carols”, waarbij lezingen worden afgewisseld met prachtige kerstliederen. Het koor van King’s College Cambridge is mede hierom wereldberoemd en ieder jaar wordt het dan ook door miljoenen mensen via radio en televisie gevolgd. ”In the Bleak Midwinter” is de titel van de nieuwste cd, waarop bekende en minder bekende carols te horen zijn.