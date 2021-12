Carbidschieten om het oudejaar uit te luiden is tot nu toe nog bijna nergens in Nederland verboden. Er zijn wel oudejaarsclubs die zelf hebben besloten om de traditie dit jaar opnieuw te schrappen vanwege de coronaregels, maar de meeste gemeenten staan het knallen dit jaar onder voorwaarden toe. Vorig jaar werd carbidschieten wel in veel plaatsen verboden om te voorkomen dat zich bij de knalplekken veel mensen zouden verzamelen.