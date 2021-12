CE Delft: beleid moet verduurzamen én energiearmoede tegengaan

Het aantal huishoudens dat last heeft van energiearmoede stijgt met een derde tot 2030 als er niet wordt verduurzaamd, het huidige beleid blijft zoals het is en de energieprijzen blijven stijgen zoals is voorspeld. Om dit te voorkomen moet overheidsbeleid zich zowel richten op verduurzaming als op het betaalbaarder maken van de energie voor huishoudens die dat nodig hebben, concluderen onderzoekers van CE Delft. Ze doen dat in een onderzoek naar het meest effectieve beleid tegen energiearmoede in opdracht van de European Climate Foundation en Milieudefensie.