De Europese Commissie komt met haar lang uitgestelde wetsvoorstellen over onlineplatforms die betere sociale bescherming aan miljoenen platformwerkers moet bieden. Daardoor kunnen meer zelfstandige chauffeurs, schoonmakers of maaltijdbezorgers in heel Europa zich straks werknemer noemen, met alle bijbehorende rechten zoals een minimumloon, betaald verlof en een pensioen.