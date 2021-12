De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn zorgen uitgesproken over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. In een video-overleg van bijna twee uur waarschuwde hij Rusland voor „harde economische en andere maatregelen” als het tot gewelddadigheden komt, aldus het Witte Huis in een verklaring.