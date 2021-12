Schiphol: geïsoleerde reizigers gewezen op coronaregels

Reizigers die vrijdag in isolatie gingen op luchthaven Schiphol zijn er nadrukkelijk op gewezen een mondkapje te dragen en afstand te houden. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten in reactie op de kritiek van onder meer reizigers op zowel de opvang als de naleving van de regels. De Koninklijke Marechaussee hielp bij de controle daarop, bevestigt de dienst aan het ANP. Volgens de marechaussee, die zorgt voor de veiligheid op de luchthaven, ontstond een „grimmige sfeer”, waarop meer personeel naar de geïsoleerde reizigers is gestuurd om de boel te sussen.