Black Friday verloopt volgens winkeliers rustig

Black Friday verloopt rustig en veilig door het hele land. Dat zegt winkelbrancheorganisatie INretail. Dat komt volgens de winkeliers doordat er door klanten goed gevolg wordt gegeven aan de oproep om op een gunstig moment te gaan winkelen. Daarnaast helpt mee dat winkels hun kortingen niet meer allemaal concentreren op een dag maar over meerdere dagen spreiden. Het is ook rustiger doordat het in grote delen van Nederland regent, aldus een woordvoerder.