De nieuwe cao voor het personeel van de academische ziekenhuizen, waaraan veel acties vooraf gingen, is er helemaal door. Een ruime meerderheid van 83 procent van de stemmende FNV-leden ging akkoord met het principeakkoord dat al was overeengekomen tussen werkgeversorganisatie NFU en de onderhandelaars van de verschillende zorgbonden. Er is nu voldoende instemming om de cao te laten gelden voor alle betrokkenen, zegt de FNV.