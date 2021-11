Hollandse banaan goed voor bier, lingerie en als vleesvervanger

De oogst van de eerste Hollandse bananen op commerciële schaal is een feit. In Ede werd de eerste circa 1000 kilo van in Nederland geteelde bananen van de planten gehaald. Naast het fruit, dat onder andere in soesjes en in bier wordt verwerkt, heeft kweker Neder Banaan ook een bestemming gevonden voor delen van de plant zelf en de schillen van de banaan. Van de vezels van de plant wordt onder andere lingerie gemaakt. De schillen worden gemarineerd en gebakken tot een veganistische vleesvervanger.