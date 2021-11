In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs woensdag flink lager gesloten. Beleggers houden er rekening mee dat de rentes zullen stijgen. Later op de dag worden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve gepubliceerd. Dan wordt mogelijk meer bekend over de afbouw van de steunmaatregelen, die de rentes laag hebben gehouden, van de Amerikaanse centrale bank.