Farmaceut MSD wil zijn anti-Covid-pil in Europa op de markt brengen en heeft daarom de officiële aanvraag voor goedkeuring ingediend. Nu moet de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), beoordelen of het middel veilig en werkzaam is. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of het middel wordt toegelaten in Nederland en de andere EU-landen.