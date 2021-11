Koerssprong Intertrust, chipbedrijven dalen op rood Damrak

Intertrust was dinsdag een positieve uitschieter op een rood gekleurd Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de financieel dienstverlener meerdere overnamebiedingen heeft gekregen. De chip- en techbedrijven gingen daarentegen in de uitverkoop, in navolging van de verkoopgolf onder Amerikaanse branchegenoten. Beleggers bleven daarnaast terughoudend door de vrees voor meer strengere coronamaatregelen in Europa om het virus in te dammen.