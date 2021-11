Economische activiteit eurozone iets sterker in november

De groei van de economische activiteit in de eurozone is in november iets sterker uitgevallen dan een maand eerder, meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit. Wel zijn bedrijven een stuk voorzichtiger geworden over de toekomst door de opleving van het coronavirus in Europa en de nieuwe strikte maatregelen in landen tegen de pandemie. Ook blijven ondernemingen kampen met de problemen in de leveringsketen en de hoge grondstoffenprijzen.